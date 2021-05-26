Гендиректор центра «Мой бизнес» в Челябинской области увольняется

Артур Юсупов возглавил федеральную сеть институтов поддержки бизнеса

Генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области (до ребрендинга — «Территория бизнеса») Артур Юсупов объявил о своем уходе на торжественном мероприятии, посвященном празднованию четырехлетия центра. Он возглавил всероссийскую сеть институтов поддержки — Ассоциацию центров «Мой бизнес». Кто займет его место в Челябинской области, не сообщается.

«„Территория бизнеса“ навсегда останется в моем сердце. В нее вложено много сил, терпения и любви. Ее создавали и развивали удивительные и преданные своему делу профессионалы, именно поэтому он стал успешным и получил признание у самых главных для нас людей — предпринимателей. Все задачи, которые были поставлены мною в начале пути, выполнены, а это значит, что нужно переходить на другой уровень и ставить новые цели. Одна из них — создание лучшей экосистемы для развития бизнеса, и первым шагом стало начало формирования федерального профессионального сообщества Ассоциация институтов развития предпринимательства „Мой бизнес“, которое я возглавил по решению коллег из других регионов», — прокомментировал Артур Юсупов.

Недавно Артур Юсупов также стал членом комиссии Государственного совета по направлению «Малое и среднее предпринимательство», отмечают в пресс-службе центра «Мой бизнес» в Челябинской области.

Артур Юсупов работал в «Территории бизнеса» с момента ее открытия. Он занимался переформатированием системы развития предпринимательства в регионе с 2016 года. При поддержке правительства Челябинской области была реализована разработанная концепция «единого окна» для бизнеса, ставшая первой в стране. Проект получил признание у Министерства экономического развития РФ и на сегодня тиражирован в 84 регионах страны.