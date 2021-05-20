В Челябинской области потеплеет до +28°C

В регион возвращается жаркая погода

Жаркая погода возвращается в Челябинскую область. Сегодня, 20 мая, синоптики прогнозируют до +28°C. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем воздух прогреется до +23, +28°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

в Челябинске 20 мая осадков синоптики не прогнозируют. Днем потеплеет до +25, +27°C. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.