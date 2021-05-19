Глава Троицка Александр Виноградов выходит на работу

Его отпустили из-под домашнего ареста под залог в размере 500 тысяч рублей

Мэр Троицка Александр Виноградов с завтрашнего дня приступает к своим должностным обязанностям. Сегодня, 19 мая, Челябинский областной суд изменил ему меру пресечения.

Напомним, Александр Виноградов обвинялся в превышении должностных полномочий. По версии следствия, два года назад вместе с заместителем Вадимом Германом мэр санкционировал передачу имущества местной теплоснабжающей организации — центральных тепловых пунктов — другой компании. Своими действиями они причинили пострадавшему ООО ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждает, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан, так как потерпевшие в канун наступления морозов отказывались включать теплоснабжение жилого фонда.

«У меня осталось сто дней отпуска. Хотелось бы, конечно, отдохнуть. Но до конца недели я точно поработаю, и там будет видно», — прокомментировал ИА «Первое областное» Александр Виноградов.

Он добавил, что ограничения с него все сняты. По словам Александра Виноградова, в городе накопилось много проблем: это видно по соцсетям. Также мэр добавил, что в округе ведутся масштабные проекты, которые накладывают обязательства перед горожанами и губернатором. Но за два месяца отсутствия Виноградова по этим проектам уже идут отставания в графике.