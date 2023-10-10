Ревизоры проверят траты ЗАГСов в Челябинской области

Специалисты КСП изучат многомиллионные расходы за два года

Ревизоры приступили к плановой проверке трат в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области. Им предстоит изучить расходы за два года, общая сумма которых достигла 371,59 млн рублей. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате региона.



«Сотрудниками КСП Челябинской области проводится проверка использования бюджетных средств, предусмотренных на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния», — сказали в КСП области.

Таким образом, объем проверяемых средств за 2022 год составляет 192 млн рублей, а в 2023-м — 180 млн рублей.

Специалисты КСП региона проверят соблюдение требований бюджетного законодательства при распределении и предоставлении субвенций местным бюджетам, расходы на выплаты персоналу и траты на обеспечение выполнения функций Госкомитета.