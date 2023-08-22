Ревизоры проверят закупки жилья для детей-сирот в Еткульском районе

Инспекции подвергнется местная администрация

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит администрацию Еткульского района. Как сообщили в ведомстве, инспекция касается трат местных властей на приобретение жилья для детей-сирот. Аудиторы проверят законность, целевое и эффективное использование бюджетных средств на эти цели.

Также в зоне внимания этой плановой проверки КСП будут управление муниципальным имуществом и государственные закупки. Посмотрят и на то, как районные власти соблюдали очередность при распределении жилья детям-сиротам. Согласно плану работы палаты, речь идет о периоде 2019—2022 годов, а ответственным за проверку назначен аудитор КСП региона Александр Кондрашов.

Отметим, что в прошлом году в Челябинской области власти приобрели почти 900 жилых помещений для детей-сирот на общую сумму 1,3 млрд рублей. Львиная доля этого жилья находится в новостройках. Аналогичную сумму на эти цели заложили в бюджете и на 2023 год.

Также в этом году по инициативе губернатора Алексея Текслера был принят областной закон, согласно которому льготники из числа сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, могут рассчитывать на выплату для покупки жилья или для полного погашения ипотеки. Правда, нужно соответствовать некоторым требованиям.