Расходы бюджета Челябинской области в 2022 году выросли на 19%

Несмотря на снижение доходов, регион наращивает исполнение социальных обязательств

Расходы областного бюджета в 2022 году выросли на 19% по сравнению с 2021 годом и составили 276,9 млрд рублей. Несмотря на сложные экономические условия, все утвержденные на областном уровне расходные обязательства были исполнены своевременно. Об этом в докладе об исполнении бюджета на заседании ЗСО рассказал министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Правительство области обеспечило реализацию национальных проектов, двухэтапное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ, необходимый уровень показателей по оплате труда в соответствии с майскими указами президента РФ.

Что касается поддержки муниципалитетов, то по сравнению с 2021 годом она увеличилась на 11% и составила 125,1 млрд рублей.

По словам министра, 2022 год был во всех отношениях особенным, в том числе и для бюджетной политики, на которую повлияли нестандартные внешнеполитические и экономические факторы. Введение санкций, структурные сдвиги в экономике, появление новых расходных обязательств — все это непосредственно повлияло на бюджетный процесс в регионе.

В результате поступления в областной бюджет за 2022 год снизились на 8% к 2021 году и составили 252,7 млрд рублей. При этом плановые назначения по доходам выполнены с превышением на 7,5%.

Дефицит областного бюджета по итогам 2022 года сложился в объеме 24,2 млрд рублей. Это вдвое меньше прогнозируемой величины, в первую очередь благодаря поступлению дополнительных сверхплановых доходов в течение года.

Коммерческие кредиты для покрытия сложившегося дефицита не привлекались. Для этих целей область использовала остатки собственных средств и льготные инфраструктурные кредиты из федерального бюджета.

Поэтому даже в текущих условиях Челябинской области удалось сохранить низкую долговую нагрузку на бюджет. По итогам года она составила 20% к собственным доходам. И по оценке Минфина России, в 2022 году наш регион вновь отнесен к группе субъектов с высокой долговой устойчивостью.

По словам Андрея Пшеницына, ушедший год стал серьезной проверкой на прочность для всех региональных бюджетов, в том числе и Челябинской области. Но самые пессимистичные прогнозы относительно финансовых возможностей региона, которые периодически всплывали в публичном пространстве, в итоге не оправдались.

«Планируя бюджет еще в конце 2021 года, мы даже не предполагали, в какой непростой геополитической обстановке он будет исполняться. Тогда, озвучивая основные приоритеты бюджета на 2022 год, губернатор области Алексей Леонидович Текслер ставил задачу максимально задействовать все имеющиеся возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям предполагался рост финансирования. Это был бюджет развития. И сегодня, оценивая итоги его исполнения, мы констатируем: бюджет прошлого года был не только выполнен, но и перевыполнен. Финансово обеспечены все плановые и дополнительные расходы. Более того, без привлечения коммерческих займов значительно сокращен дефицит и сформирован определенный задел для дальнейшего развития», — отметил министр.

Все это, по словам министра, говорит о серьезном запасе финансовой устойчивости нашего региона.