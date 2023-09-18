Ревизоры проверят расходы на федеральный проект в Минздраве Челябинской области

Речь идет о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В Челябинской области ревизоры проверят, как в регионе реализуют федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». За первое полугодие 2023 года расходы по этому направлению превысили 1,7 млрд рублей, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

Проверку будут проводит в региональном Минздраве.

Специалисты КСП изучат целевое и эффективное использование средств, предусмотренных перечнем мероприятий, достижение целевых показателей проекта, а также соблюдение законодательства о госзакупках.

Проверка пройдет в рамках плана работ КСП области на 2023 год.