В Челябинской области ревизоры проверят, как в регионе реализуют федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». За первое полугодие 2023 года расходы по этому направлению превысили 1,7 млрд рублей, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.
Проверку будут проводит в региональном Минздраве.
Специалисты КСП изучат целевое и эффективное использование средств, предусмотренных перечнем мероприятий, достижение целевых показателей проекта, а также соблюдение законодательства о госзакупках.
Проверка пройдет в рамках плана работ КСП области на 2023 год.