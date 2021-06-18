В челябинском микрорайоне Парковый появится новый отдел полиции

Орган будет обслуживать почти 100 тысяч жителей

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев провел выездную рабочую встречу с главой города Челябинска Натальей Котовой по вопросу создания дополнительного отдела полиции в Курчатовском районе. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Новый отдел полиции расположится в доме № 83а по улице Профессора Благих. В микрорайоне активно развивается строительство и увеличивается количество жителей. Новый орган внутренних дел будет обслуживать территорию северо-запада города, где расположено 306 жилых домов с населением более чем 95 тысяч человек. В ходе рабочей встречи Наталья Котова и Андрей Сергеев обсудили юридические аспекты передачи здания, в котором расположится отдел, и масштабы предстоящего ремонта.

Появление еще одного отдела полиции для жителей района будет означать доступность и удобство в подаче заявлений в ОВД, повышение оперативности реагирования полицейских нарядов на сообщения о преступлениях и происшествиях в условиях развивающегося города и роста численности населения.