На северо-западе Челябинска у садоводов заберут участки для строительства дороги

Проект находится в экспертизе, но распоряжение об изъятии уже появилось на сайте мэрии

На северо-западе Челябинска появится новая дорога, которая должна связать проспект Победы с улицей 250-летия Челябинска. Но пройти она должна через три существующих участка СНТ «Любитель-3». Распоряжение об их изъятии уже появилось на сайте администрации Челябинска.

В документе мэрии говорится: изъять для муниципальных нужд для строительства автомобильной дороги по улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска у собственников земельного участка общей площадью 165 кв. м (участки № 410, 413, 430).

«Необходимость строительства дороги назрела давно. На этом участке улицы Молдавской находится новое здание лицея № 95, завершается строительство храма Иоанна Воина, при этом дорога в настоящий момент грунтовая. Также в часы пик очень затруднено движение на параллельной улице 40-летия Победы», — ответили ИА «Первое областное» в администрации Челябинска.

В мэрии также сообщили, что есть многочисленные обращения от жителей домов, проживающих в этом микрорайоне, и от родителей учеников, которые просят построить на данном участке дорогу.

Проект дороги на данный момент находится в экспертизе, средства на ее строительство пока не определены.

Ранее поднимался вопрос о возможной застройке высотками участков другого садового товарищества — «Любитель-1», расположенного в границах улицы Игнатия Вандышева, проспекта Победы, улиц Чайковского и Ижевской. Мэр Наталья Котова внесла в Правила необходимые изменения, по которым многоэтажная застройка на этой территории запрещена.

Летом 2021 года садоводы СНТ «Малышево» также выступили против дороги и составили коллективное письмо в различные инстанции.

