Елена Федина: «С программой долгосрочных сбережений граждане смогут получить дополнительный доход»

Среди преимуществ — софинансирование со стороны государства и налоговый вычет

С 1 января 2024 года заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС) для граждан. Ее инициатором выступило правительство РФ, а основными авторами — министерство финансов РФ и Центральный банк. Об условиях программы, о том, что она позволяет и в чем ее особенности, информагентству «Первое областное» рассказала управляющий челябинским отделением Банка России Елена Федина.

— Елена Николаевна, если вкратце и простыми словами описать программу долгосрочных сбережений, что это такое?

— Программа долгосрочных сбережений граждан — это сберегательный продукт. С помощью него наши граждане в будущем смогут получить дополнительный доход. ПДС также может создать «подушку безопасности», которая, как правило, пригождается в период особых жизненных ситуаций. Отмечу, что участие в этой программе добровольное.

— Как работает программа, как происходят накопления?

— Источников для накопления несколько. Во-первых, долгосрочные сбережения формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов, а также за счет средств пенсионных накоплений, которые, например, ранее были сформированы в системе обязательного пенсионного страхования. Во-вторых, накопления могут произойти и за счет государственной поддержки в виде софинансирования. В-третьих, формирование долгосрочных сбережений может осуществляться за счет взносов работодателей.

— Сколько лет можно формировать накопления по программе и когда можно будет обратиться за выплатой?

— После 15 лет действия договора по программе долгосрочного сбережения ее участник может обратиться за назначением ежемесячных периодических выплат. Обращу внимание на возраст. Женщины могут обратиться за выплатой при достижении 55 лет, мужчины — в 60 лет. При этом участник ПДС может сам выбрать срок получения выплаты. Здесь условия могут быть разными в зависимости от оператора программы, с которым гражданин заключил договор.

— Кто выступает оператором программы, с кем участник заключает договор?

— Договор заключается с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать сбережения. Он же будет и осуществлять выплаты после наступления оснований для их получения.

Поделюсь статистикой: сейчас на финансовом рынке работает 37 НПФ. Их клиентами являются более 46 тысяч южноуральцев, заключивших договоры лично, и более 71 тысячи тех, кто включен в корпоративные пенсионные программы Челябинской области. Из них почти 3 тысячи и 18 тысяч человек соответственно уже получают регулярные выплаты в НПФ. Их объем за 9 месяцев 2023 года превысил 930 миллионов рублей.

— Какие плюсы программы вы можете выделить?

— Если говорить о плюсах, то это, конечно же, софинансирование со стороны государства. Оно может составить до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после уплаты первого взноса в программу. Также участников привлекает получение налогового вычета в размере 13% — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей. Также хочу выделить государственное гарантирование сохранности средств. Внесенные средства граждан, включая доход от инвестирования, будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по банковским вкладам.

Еще один плюс — возможность наследования. Сформированные по программе средства участника, за вычетом уже выплаченных денег в случае его смерти, подлежат выплате правопреемнику, которого укажет сам человек. Если правопреемник отсутствует, то средства наследуют ближайшие родственники. Исключением станет случай, если участник программы выберет условие о назначении пожизненных периодических выплат.

Кроме того, деньги можно снять досрочно. Если в банке досрочное снятие вклада предполагает полную или частичную потерю дохода, то участники ПДС в особых жизненных ситуациях могут получить до 100% сформированных средств. Например, для оплаты дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца.

— Сколько счетов может иметь один человек? Можно ли открыть счет не на себя, а на ребенка?

— Гражданин имеет право заключить неограниченное количество договоров долгосрочных сбережений.

Заключить договор можно в пользу другого человека, в том числе своего ребенка. При этом получать периодические выплаты он также сможет через 15 лет действия договора или достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Порядок выплаты выкупной суммы — кто получает, в каком объеме и так далее — в случае расторжения договора определяется условиями расторгаемого договора.

— С какой суммы можно вступить в программу долгосрочных сбережений? Как часто надо пополнять счет?

— Законодательство не предусматривает каких-либо требований к размеру и периодичности взносов. Каждый участник ПДС их определяет самостоятельно в соответствии с условиями договора, который заключит с НПФ.