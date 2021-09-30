Рефинансирование ипотеки в Сбербанке стало еще доступнее

Теперь можно повторно улучшить условия по кредиту

В Сбербанке теперь можно повторно рефинансировать ипотечные кредиты. Воспользоваться программой могут даже те заемщики, которые уже перекредитовывались в других банках.

Банк не ограничивает количество предыдущих рефинансирований по ипотечному кредиту. Главное условие, чтобы первичный кредит был предоставлен на цели приобретения или строительства недвижимости и на момент рефинансирования был зарегистрирован в другом банке.

Могут быть рефинансированы кредиты как на готовое, так и на строящееся жилье и апартаменты.

Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, но не более 85% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредитования — 30 лет.

«Рефинансирование ипотеки в Сбербанке — простая, понятная и выгодная процедура. После того как мы расширили возможности этого продукта, наши клиенты могут снизить свою финансовую нагрузку и рефинансировать ипотеку от 7,9%, даже если кредит уже рефинансировался другим банком. Все, что нужно, — это подать заявку на DomClick.ru и один раз приехать в банк для подписания документов», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до 1 млн рублей на любые цели. Заявку можно подать онлайн без справки об остатке задолженности.

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.