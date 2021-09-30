Олег Голиков и Владимир Павлов сложили полномочия депутатов Заксобрания Челябинской области

Они переходят на работу в Госдуму

Владимир Павлов и Олег Голиков официально прекратили свои полномочия депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Каждый из них также освобожден от должности заместителя председателя областного парламента. Они подали заявления в связи с избранием в Государственную думу РФ.

«Предлагаю депутатам рассмотреть возможность, чтобы наградить наших коллег за их вклад в законотворческую работу и развитие области. На следующее заседание пригласим вас из Москвы», — отметил спикер Заксобрания Владимир Мякуш.

Владимир Павлов, помимо должности вице-спикера ЗСО, занимал должность председателя комитетов по экономике и аграрной политике. Олег Голиков курировал комитет по строительной политике и ЖКХ. Он работал в областном парламенте в течение четырех созывов. Владимир Павлов в прошлом году в первый раз прошел в Заксобрание от «Единой России». Он отработал в этом созыве ровно год.