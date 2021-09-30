Челябинский лицей вошел в топ‑5 лучших школ России

Свой рейтинг учебных заведений страны опубликовало агентство RAEX

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. В список попали школы, ученики которых наиболее успешно поступают в лучшие вузы России. Среди них пять учебных заведений из Челябинской области.

Лидером рейтинга стала специализированная учебно-научная центр-школа имени Колмогорова при МГУ. Пятерку лидеров замыкает челябинский физико-математический лицей № 31.

Помимо этой статусной школы от Челябинской области в рейтинг попали:

— челябинский лицей № 97 (занимает 38-е место);

— челябинский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (на 63-м месте);

— лицей № 39 из Озерска (на 71-е месте);

— а также магнитогорская школа № 5 с углубленным изучением математики (на 92-м месте).

«Почти половина участников рейтинга — это школы с особым статусом, нацеленные на создание условий для развития талантливых и целеустремленных детей. Многие воспитанники таких школ поступают в университеты по результатам олимпиад — у школ из первой десятки рейтинга доля выпускников, зачисленных в ведущие вузы без экзаменов, составила 42%», — отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

Также агентство RAEX опубликовало список 300 школ России, которые лидируют по абсолютному количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. В список также попали челябинский 31 лицей (67 место), челябинский лицей № 97 (145 место), озерский лийей № 39 (265 место) и гимназия № 127 из Снежинска (274 место).

В июне этого года в челябинском физико-математическом лицее № 31, который вошел в топ-5 лучших школ всей России, побывал губернатор Алексей Текслер. Во время визита было принято решение открыть на базе лицея ресурсный центр для стажировки профильных учителей.

Читайте также: вокруг челябинского лицея № 31 в первых числах октября высадят 34 дерева. Каждое из них будет носить имя учителя, который преподавал в лицее.