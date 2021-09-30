Изучай и практикуй: Calltouch бесплатно обучит диджиталу жителей Челябинска

Эксперты академии обучат желающих основам маркетинга и аналитики

Calltouch, ведущий сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой, запускает собственную Академию Calltouch для жителей Челябинска, в которой любой желающий сможет обучиться digital-инструментам бесплатно. Преподавателями Академии выступили эксперты из индустрий маркетинга и аналитики. Слушателям доступно большое количество тем: от настройки «Яндекс.Метрики» и Google.Analytics до выстраивания персонального бренда в социальных сетях.



Академия Calltouch подходит всем, кто так или иначе сталкивается с задачами по продвижению бизнеса или хочет понять, как маркетинговые инструменты могут помочь в решении его бизнес-процессов. Методологи Академии адаптировали каждый инструмент под формат полуторачасового занятия (юнита). Благодаря Академии студенты научатся настраивать электронную торговлю, узнают, как выстраивать digital-стратегию бренда и многое другое. Все юниты направлены на практику без какой-либо лишней информации.

Среди преподавателей — фронтмены индустрии маркетинга: Андрей Фрольченков — независимый специалист по социальным медиа и личному брендингу, преподаватель крупнейших вузов России и СНГ, Вячеслав Прохоров — эксперт в области таргетированной рекламы и маркетинга в социальных сетях, член экспертного совета премии «Рейтинг Рунета», Дмитрий Фролов — президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA, эксперт «Яндекса» по обучению и преподаватель 10+ российских вузов и многие другие.

При составлении учебной программы команда Calltouch сосредоточилась на том, чтобы формат подачи информации в юнитах не был однотипным. Постоянная смена форматов позволяет сохранять концентрацию и оставаться вовлеченным в процесс обучения на протяжении всего занятия. Каждый юнит разбит на тематические подпункты и содержит в себе видеоролики хронометражем 8—10 минут, конспект, а также тесты для усвоения материала с элементами геймификации.

«Запуск Академии Calltouch — это прежде всего желание помочь всем тем, кто хочет развиваться в сфере маркетинга и аналитики. Поэтому мы и решили сделать ее бесплатной. Поскольку диджитал — это динамично и креативно, мы подумали, что было бы странно создавать максимально академичный продукт. Как в работе, так и в учебе нам важно быть в тренде, держать руку на пульсе и проявлять инициативность. Мы надеемся, что Академия будет полезна предпринимателям, маркетологам и всем тем, кто хочет подтянуть свои знания в диджитале», — комментирует директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова.

Компания Calltouch — это система сквозной аналитики, коллтрекинга и платформа для управления контекстной рекламой. Благодаря сервису компании отслеживают звонки и другие обращения клиентов с разных рекламных площадок, определяя наиболее эффективные каналы коммуникации. Клиентами Calltouch являются крупнейшие российские автодилеры, застройщики и интернет-магазины.