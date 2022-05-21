Крупнейший российский туроператор начал продавать туры в Челябинскую область

Россияне смогут приобрести тур «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!»

Один из крупнейших туроператоров России Pegas Touristik включил в свою сетку продаж брендовый маршрут Челябинской области. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразивития.

«На сайте одного из крупнейших туроператоров России доступно онлайн-бронирование культурно-познавательного тура „Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!“»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, 24 мая туристическая компания проведет вебинар для турагентств по продаже брендового маршрута. В программе онлайн-семинара:

полетная программа в Челябинск;

особенности отдыха в регионе;

экскурсии и экскурсионные туры;

городские отели и загородные объекты размещения.

Напомним, ранее мы писали о том, что для Челябинской области разработали новый туристический бренд. Его презентацию на Первом инвестиционном туристическом форуме SUIF’22 провела замдиректора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова.