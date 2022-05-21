Один из крупнейших туроператоров России Pegas Touristik включил в свою сетку продаж брендовый маршрут Челябинской области. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразивития.
«На сайте одного из крупнейших туроператоров России доступно онлайн-бронирование культурно-познавательного тура „Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!“»,— сообщили в ведомстве.
Кроме того, 24 мая туристическая компания проведет вебинар для турагентств по продаже брендового маршрута. В программе онлайн-семинара:
- полетная программа в Челябинск;
- особенности отдыха в регионе;
- экскурсии и экскурсионные туры;
- городские отели и загородные объекты размещения.
Напомним, ранее мы писали о том, что для Челябинской области разработали новый туристический бренд. Его презентацию на Первом инвестиционном туристическом форуме SUIF’22 провела замдиректора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова.