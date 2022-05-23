В Челябинской области 118 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 23 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 4,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 118 положительных результатов, среди заболевших есть 14 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 330 тысяч 920 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 23 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали одного человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 319 тысяч 905 южноуральцев. Продолжают лечение 2027 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9847 человек.