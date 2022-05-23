Глава Челябинска поручила отловить собак в Новосинеглазово и Каштакском бору

Обращения поступили от местных жителей

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим подчиненным отловить бездомных собак в Каштакском бору и поселке Новосинеглазово. Как она сообщила 23 мая на аппаратном совещании, на минувшей неделе от местных жителей поступили соответствующие обращения.

«По бездомным собакам: Каштакский бор и Новосинеглазово посмотрите, есть два обращения», — сказала она своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову.

На минувшей неделе, 19 мая, в поселке Новосинеглазово на улице Громова стая собак сначала напала на школьника, а затем на женщину. Мальчик получил царапину и испуг. В администрации Советского района журналисту Первого областного информагентства сообщили, что выезжали на место происшествия, но собак там уже не было. Также там уточнили, что большинство собак в поселке — чипированные, а от местных жителей жалобы поступают редко.