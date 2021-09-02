Развитием рынка моторного топлива в Челябинской области совместно займутся «Транснефть» и «Газпром нефть»

Компании запланировали строительство нефтебазы

ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром нефть», АО «Транснефть — Урал» и ООО «Газпромнефть-Терминал» подписали соглашение по развитию инфраструктуры рынка моторного топлива в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба «Транснефти».

Документом запланировано строительство нефтебазы при линейной производственно-диспетчерской станции «Челябинск» (находится в поселке Новосинеглазово). После ее подключат к магистральному нефтепродуктопроводу Уфа — Петропавловск. В компании «Транснефть» отмечают, что это позволит поставлять высококачественное моторное топливо с омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» в Челябинскую область с учетом потребностей регионального рынка.

Строительство нефтебазы будет курировать «Газпромнефть-Терминал». Компания «Транснефть — Урал» займется созданием приемо-сдаточного пункта на территории ЛПДС «Челябинск». Этот объект необходим для ведения коммерческого учета сдаваемого дизельного топлива и подключения нефтебазы к магистрали Уфа — Петропавловск.

Проектно-изыскательские работы для возведения приемо-сдаточного пункта выполнит московское АО «Гипротрубопровод» (дочерняя компания «Транснефти») в середине 2023 года. Строительно-монтажные работы планируется завершить в 2025 году.