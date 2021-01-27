В Челябинской области завершено расследование дела о краже нефти на 3 миллиона

Перед судом предстанут шесть человек

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести местных жителей, обвиняемых в хищении нефти на сумму более трех миллионов рублей. В зависимости от степени участия они обвиняются в краже и самовольном подключении к нефтепроводам.

«В течение 2019—2020 года обвиняемые через незаконные врезки в магистральном нефтепроводе „Уфа — Петропавловск“ похитили более 77 тонн нефти на сумму более трех миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В рамках расследования на имущество обвиняемых был наложен арест. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.