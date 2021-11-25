Расходы жителей Челябинской области выросли на 16%

Доходы южноуральцев увеличиваются медленнее

С января по сентябрь 2021 года денежные доходы населения Челябинской области, включающие оплату труда, пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности и другие поступления, увеличились на 8,3% к аналогичному периоду прошлого года. Заметнее всего выросли доходы от предпринимательской деятельности — на 16,9%. Социальные выплаты увеличились на 7,8%, доходы от собственности — на 7%, оплата труда наемных работников — на 6,6%. Данные опубликовал Челябинскстат.

Средние доходы на душу населения в регионе за девять месяцев выросли на 9,1% и составили 27,5 тыс. рублей. Реальные располагаемые доходы южноуральцев (остаток денежных средств после оплаты обязательных платежей) показали прирост на 2,2%. Тем не менее, темп роста потребительских расходов оказался быстрее, показатель увеличился на 15,8% и составил 22,6 тыс. рублей в месяц на человека.



