Бывший вице-мэр Миасса будет заключен под стражу

Экс-заместитель главы Миасса будет арестован на два месяца

Бывший заместитель главы Миасского городского округа будет заключен под стражу на два месяца за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.



Выявили преступление сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия в 2016 году бывший вице-мэр превысил должностные полномочия — экс-заместитель согласовал и незаконно продал два земельных участка в поселке Сыростан по заниженной цене.

В результате ущерб Миасскому городскому округу составил более 10 миллионов рублей.

Бывший замглавы будет находиться под стражей до 23 января 2022 года.

Ранее, в ходе расследования, сотрудники следственного комитета проводили проверки в Администрации Миасса.