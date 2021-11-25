В челябинских библиотеках проводят уроки чтения с собаками

Как проходят занятия канистерапией и зачем они детям, рассказываем в репортаже

В начале ноября в Челябинске стартовал проект «Канистерапия в библиотеках города». Канистерапия — это метод реабилитации с использованием собак. На занятиях дети учатся читать по-русски и по-английски пушистым слушателям. Один из уроков провели в Детской библиотеке им. Максима Горького.



— Скажи букву «эй».

— Нет.

— Буква «эй».

— НЕТ. Собака меня укусит.

— Не укусит, она даже не шевелится. Буква «эй». Вот, в учебнике.

Так начинается индивидуальное занятие по английскому 14-летнего Данила Кутлугужина. На уроке, помимо педагога, присутствуют три собаки: бордер-колли Хэлпи, лабрадор Кейси и шпиц Барни. Они здесь, чтобы слушать ребенка и успокаивать его. Но урок не ладится. Впрочем, собаки спокойно реагируют на слова мальчика: не гавкают и не рычат. К детям они привыкли и сейчас добродушно поглядывают на размахивающего руками школьника.

У Данила аутизм.



— У меня аллергия на собак! У нее так смешно лапы разъезжаются! Она (лабрадор Кейси. —рим. ред.) так постарела, видимо, стала еще умнее.

— Читай, а Кейси будет тебя слушать.

Занятия чтением с собаками проводят в челябинских библиотеках в качестве канистерапии — реабилитации с помощью собак. Организует уроки Александра Сытина — создатель реабилитационного центра зоотерапии «Лапа надежды», канистерапевт и хозяйка четырех дрессированных псов. По ее мнению, детям с особенностями полезно общаться с собаками: общение помогает развивать моторику, снимается спастика рук и ребенок учится налаживать социальный контакт.

Александра Сытина вместе с Кейси и Хэлпи



Проект «Канистерапия в библиотеках города» в этом году получил губернаторский грант. С ребятами занимаются индивидуально, один урок длится 20 минут.

Даню удалось усадить на стул. Он с опаской гладит колли Хэлпи, заглядывает в учебник, но тут же вскакивает с криком «Она меня укусит!», хотя пес просто машет хвостом. Даня, будто бы забывая о своих словах, улыбается, пытается побороть себя и подойти к псу.

«Это еще ничего. На первые занятия к собаке Даню на руках заносили. Он раньше очень боялся их, на улицах на меня буквально забирался. Сейчас он научился взаимодействовать. Если бы он не захотел, я бы не смогла его привести. Ему страшно, но интересно, и мы с переменным успехом учимся общаться с собаками, с педагогами и читать вслух — про себя он хорошо читает», — рассказывает мама Дани Екатерина.

Так «горячо» занятия проходят редко. После Дани в кабинет заходит Артем. Ему девять лет, у него ЗПР. Мальчик послушно садится на стул, вместе с педагогом Ксюшей читает английский алфавит и английские слова. В то же время левой рукой он гладит лежащего у ног лабрадора Кейси. Справа от Артема сидит шпиц, заглядывающий вместе с ним в учебник.

Волонтер-педагог Ксюша привела на занятия шпица Барни. Он отличный слушатель

«Артем мечтает о собаке. Он их очень любит, но завести ее не можем — квартира у нас маленькая, всего 31 квадратный метр. Собаки помогают ему успокоиться. На занятиях он общается с собаками и заодно тренирует речь», — рассказывает об Артеме его мама Анастасия.

Пока сын занимается, Анастасия ждет его в коридоре. Время от времени подходит к двери и заглядывает в кабинет через щель.





Канистерапевт Александра Сытина во время занятий присматривает за собаками. В первую очередь за Хэлпи. Он жизнерадостный и активный, то и дело залезает детям и педагогам лапами на колени. Собаке год, и долго усидеть на месте ей сложно: время от времени пес вскакивает и крадется к шпицу Барни. Это не укрывается от Александры: она тихо, но строго говорит собаке «Место!». Пес, поникнув, возвращается на исходную. Когда Хэлпи удается особенно долго усидеть, ему полагается лакомство.

Хэлпи только учится работать с детьми. Ему сложно долго усидеть на месте

А вот лабрадора Кейси контролировать не нужно — собаке двенадцать лет, и последние пять она работает с детьми. Кейси — настоящий профессионал: долго лежит рядом, слушает человеческую речь и подставляет спину для почесываний.

«В Кейси я абсолютно уверена. Я могу оставить ее с ребенком один на один, и она уже без меня разберется, что ей делать. Она хорошо чувствует детей, знает, где надо поерзать, где спокойнее себя вести. Она безобидная. Ее могут тянуть за уши или по носу дать — не будет агрессивно реагировать», — рассказывает Александра.

Кейси 12 лет, и она профессиональная слушательница



Последним на занятия приходит четырнадцатилетний Лёня. Он скромно улыбается, глядя на собак. Ему предлагают выбрать место, и он устраивает не за столом, а у стены в углу. Так, чтобы спина была закрыта. Собаки к нему тут же подтягиваются. Пока он читает английские слова, Хэлпи кладет голову на колени, а Кейси лежит в ногах.

«У Лёни ДЦП. Он пережил много операций, чтобы нормально ходить, и завтра еще одна... Поэтому я и решила привести его накануне. Чтобы он успокоился, пообщался с собаками. К следующей неделе нас должны уже выписать, и мы сможем опять прийти на занятия», — рассказывает мама Надежда.

С занятий Лёня выходит с улыбкой. Он что-то судорожно начинает рассказывать маме и уходит вместе с ней к гардеробу. Тем временем Анастасия в кабинете что-то выговаривает непослушному Хэлпи.

«Изначально планировалось, что собаки на уроках станут позитивным подкреплением для учеников: дети приходят, занимаются с педагогом по специальной программе, собаки участвуют в занятиях, а после в качестве награды ребенок играет с животными. Но сценарий работает, только когда дети любят собак. Многие родители приводят детей на урок, чтобы побороть их страх перед собаками. Это тоже неплохо», — размышляет Александра.





Канистерапия остается новым направлением для России. Регулярно курсы проводят в Москве и Санкт-Петербурге, но в других городах не всегда можно найти специалистов в этой области. Хотя Александра отмечает, что метод пользуется спросом. И это неудивительно: занятия в разы доступнее, чем иппотерапия или терапия с дельфинами.