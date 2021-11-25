В Златоусте четыре человека погибли, отравившись газом

СК проводит проверку

В квартире одного из домов Златоуста найдены тела мужчины и трех женщин. Смерть не носит криминальный характер. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По предварительным данным, возможной причиной смерти является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Известно, что погибшим было от 20 до 25 лет. Рассматриваются и другие причины их гибели, в том числе и отравление наркотическими веществами.

Зимой в Бредах семья из трех человек отравилась угарным газом. По счастливой случайности предотвратить гибель мужчины, женщины и ребенка успела их знакомая.