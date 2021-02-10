Расходы бюджета Челябинской области из-за пандемии выросли на 30%

В 2020 году регион потратил 227,5 млрд рублей

В 2020 году расходы Челябинской области из-за кризиса и необходимости дополнительных трат на медицину выросли на 30% по сравнению с 2019-м. Они составили 227,5 млрд рублей, это на 13% больше поставленного плана, сообщает пресс-служба регионального минфина.

При этом значительно вырос объем финансовой помощи из федерального бюджета. Всего в регион поступило около 70 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем было годом ранее. В результате работы с федеральными органами власти область дополнительно получила 30,5 млрд рублей.

«Нам компенсировали часть выпадающих доходов, перечислив тремя траншами 8,3 млрд рублей. Выделили 11,8 миллиарда на борьбу с пандемией. Более 10 млрд рублей были направлены на другие целевые расходы, среди которых выплаты для детей с 3 до 7 лет, поддержка дорожного хозяйства, ликвидация несанкционированных свалок, вознаграждение за классное руководство», — сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

При этом собственные налоговые и неналоговые доходы существенно сократились. Регион получил 127,7 млрд рублей. Это на 8,7 млрд рублей, или на 6% меньше, чем было в 2019 году. И на 12 млрд, или почти на 9% меньше, чем изначально планировалось получить в 2020 году. В целом доходы областного бюджета за прошлый год составили 198 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом они выросли на 13%, по сравнению с планом на 2020 год — на 11%.

«Прошлой весной наши прогнозы были еще пессимистичнее. Мы ожидали большего падения доходов. Однако меры, которые предпринял губернатор Алексей Текслер для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, сыграли свою роль. Постепенное оживление экономики увеличило поступление налогов, и в целом падение доходов замедлилось», — отметил Андрей Пшеницын.

По итогам 2020 года дефицит областного бюджета составил 29,5 млрд рублей. Это больше, чем изначально планировалось при формировании бюджета на 2020 год. Почти половину дефицита покрыли собственные остатки в размере 17,2 млрд рублей. Остальная сумма пришлась на облигационные займы и льготный бюджетный кредит, который удалось привлечь в конце 2020 года.