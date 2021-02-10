Эксперт рассказал, кому опасно носить респиратор

Кроме того, в некоторых случаях он не защищает человека на 100%

С введением в России масочного режима многие люди маскам предпочли респираторы. По данным Всемирной организации здравоохранения, они почти не пропускают вирус, поэтому их рекомендуют не только врачам, но и всем, кто посещает общественные места. Однако, по словам директора Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марины Велдановой, некоторым людям респираторы противопоказаны, а в некоторых случаях защищают не на 100%.

Как рассказала эксперт «РИА Новости», респираторы FFP2, которые рекомендует ВОЗ, имеют несколько минусов: в них тяжело дышать, особенно продолжительное время, поэтому они противопоказаны людям с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем, а также тем, кто имеет некоторые психические расстройства.

«Людям с этими заболеваниями может быть опасно носить такие респираторы — это нужно обсудить с врачом»,— сказала Марина Велданова.

Кроме того, защита будет хуже, если такие респираторы будут носить мужчины с бородой или усами, также они плохо сидят на детях. Респираторы с клапанами также не защищают человека, если находящийся с ним рядом заражен коронавирусом или другими инфекциями.