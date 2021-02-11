Мэрия Копейска почти в три раза снизила задолженность по аренде муниципального имущества

«Дебиторка» сократилась за год с 303 миллионов рублей до 111 миллионов

Задолженность по плате за аренду муниципального имущества в Копейске к 1 февраля составила 111,8 млн рублей. Ранее в отчете Контрольно-счетной палаты Копейска говорилось, что арендаторы, по информации на 1 января 2020 года, не заплатили 303,1 млн рублей. Такой высокий показатель в мэрии связывают с тем, что до 2019 года работа по взысканию дебиторской задолженности практически не велась.

Для более эффективной работы с должниками в январе 2020 года в управлении по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска был создан специальный отдел. Сейчас сотрудники пытаются взыскать 72 млн рублей с помощью судебных приставов. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся иски к арендаторам на 23 млн рублей.

Задолженность в размере 77,3 млн рублей у управления имущества образовалась из-за того, что мэрия приобрела квартиры для детей-сирот у недобросовестных застройщиков. Контракты с ООО «Инман» и ООО «Стройинвест» (входят в группу компаний «Серебряный ключ» Александра Серебрянского) на правах долевого участия были заключены в 2015 и 2016 годах. Обязательства предприятия не выполнили и сейчас находятся в стадии банкротства. В отношении их собственника возбуждены уголовные дела.

«В данный момент управление по имуществу и земельным отношениям включено в реестр требований кредиторов на полную стоимость недополученных квартир и на сумму причиненных убытков. Также совместная работа администрации, дольщиков и областного министерства строительства и инфраструктуры позволила включить недостроенные дома этого недобросовестного застройщика в перечень Федерального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — сообщили в пресс-службе мэрии Копейска.

В декабре прошлого года Фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке домов для детей-сирот в Копейске за счет федеральных средств.