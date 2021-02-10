На дорогах Челябинска снова затруднено движение

Рассказываем, где сейчас труднее всего проехать

Сегодня утром, 10 февраля, челябинские дороги снова сковали пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах оцениваются в семь баллов. Рассказываем, какие улицы по возможности лучше объехать.

Как обычно, большие заторы на северо-западе Челябинска: пробки зафиксированы на улице Косарева, нескольких участках улицы Чайковского, а также на Молодогвардейцев в районе Ворошилова. На нескольких участках заторы на Комсомольском проспекте, проспекте Победы и улице Братьев Кашириных. Небольшая пробка на Университетской Набережной. На Свердловском проспекте тоже пробки на нескольких участках, а также ДТП на пересечении с проспектом Победы. Затор сейчас на Северо-Крымской и на нескольких участках улицы Труда. Небольшая пробка на улице Энгельса, стоит движение на нескольких участках улицы Блюхера. Также небольшие заторы на улицах Салтыкова, Игуменка и на Копейском шоссе в районе ТРК «Алмаз». Пробки, как обычно, и на проспекте Ленина на участке от улицы 3-го Интернационала до Цвиллинга.

Цены на такси сегодня по-прежнему завышены. Добраться до центра города можно более чем за 200 рублей.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.