Проспект Виктора Давыдова в Челябинске станет четырехполосным

Проезд между Северо-Востоком и поселком Чурилово ускорится

Мэрия Челябинска утвердила документацию по планировке территории автомобильной дороги по проспекту Виктора Давыдова в Тракторозаводском районе. Ее построят от улицы Хохрякова до улицы Зальцмана. Сейчас проспект находится в плохом состоянии из-за сложного рельефа и болотистой местности. Строительство дороги улучшит сообщение микрорайонов. Постановление администрации Челябинска опубликовано на сайте мэрии.

Проект разработал новосибирский институт «Росинсталпроект», входящий в группу компаний «Новосибирскавтодор», по заказу городского комитета дорожного хозяйства. Проспект Виктора Давыдова протяженностью чуть более 2,5 километра сделают магистральной улицей общегородского значения третьего класса. Расчетная скорость движения — 60 километров в час. Дорога будет четырехполосной. Сейчас полос для движения две. Проезжая часть общей шириной 14,5 метра должна быть выполнена из асфальтобетона.





При строительстве дороги сделают тротуары и велодорожки, наружное освещение, дождевую канализацию, элементы озеленения. Ширина пешеходной части тротуара составит не менее трех метров, ширина велодорожек — не менее двух метров. Рядом с улицей Хохрякова и возле улицы Зальцмана для безопасного пересечения пешеходами проезжей части предусматриваются приподнятые островки безопасности. Запланированы примыкания к другим улицам в Чурилово. О сроках строительства не сообщается. Для определения подрядчика городские власти проведут аукцион.

Проспект Виктора Давыдова появился осенью 2013 года. Тогда была грунтовая дорога. Осенью 2016-го запустили движение по заасфальтированной проезжей части. Проспект связывает микрорайон Чурилово с остальной частью Тракторозаводского района. Улицу назвали в честь первого председателя Законодательного собрания Челябинской области, который руководил региональным парламентом 10 лет. По проспекту идет активное движение транспорта. О расширении говорили в том же 2016 году. Тогда дорогу планировалось сделать шестиполосной.