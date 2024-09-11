В мэрии рассказали об этапах создания набережной в Чурилово

Место для прогулок появится на берегу Первого озера

На берегу Первого озера в челябинском микрорайоне Чурилово строят набережную. Там появятся тропиночная сеть, велодорожки, спортивная и детская площадки. Сейчас идут подготовительные работы. Рабочие прокладывают кабель для наружного освещения и системы видеонаблюдения, устанавливают опоры, сообщили в пресс-службе мэрии.



Набережную сделают недалеко от улицы 2-й Эльтонской. Благоустройство пройдет в два этапа.

«В этом году до конца ноября будет заасфальтирована тротуарная сеть, обустроено освещение, установлены современные детские и спортивные комплексы, скамейки и урны, проведено озеленение. В следующем году будут обустроены парковка, спуск к воде и система видеонаблюдения», — перечислили в пресс-службе.

Работы ведут в рамках федпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Ранее глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов сообщил, что набережная готова на 65%.

Отметим, что другую набережную благоустраивают у озера Смолино в Ленинском районе. Сейчас там строят дорожку для прогулок, а также велодорожку. Горожане смогут гулять от ДК ЧТПЗ до Богоявленского мужского монастыря.