Для жителей Чурилово запустили новый автобус

До 1 октября автобус ходит раз в час, с 1 октября интервал сократится до 15 минут

Челябинский поселок Чурилово свяжет с городом еще один транспортный маршрут. Автобус № 76 начал ходить с сегодняшнего дня, 20 сентября, от Квартала у озера до ЧЭМК, сообщает Организатор перевозок Челябинской области.

«Автобусный маршрут будет следовать по 2-й Эльтонской, Трашутина, 1-й Эльтонской, проспекту Виктора Давыдова, Хохрякова, Кулибина, Марченко, Первой Пятилетки и Горького. Таким образом, жители Чурилово смогут на нем добираться до филиалов детской больницы № 1», — говорится в сообщении.

Автобус работает по регулируемому тарифу. Это означает, что у пассажиров есть возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Кроме того, автобусы будут отражаться в сервисах «2ГИС» и «Яндекс.Карты».

Добавим, до 1 октября на маршруте работают два автобуса малого класса. Они будут ходить каждые 60 минут. С 1 октября число автобусов увеличится до шести, а интервал движения сократится до 15 минут.

Первый рейс от Квартала у озера стартует в 06:15, от ЧЭМК — в 07:02; последний от Квартала у озера — в 20:08, от ЧЭМК — в 21:05 ежедневно.