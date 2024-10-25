Первый этап благоустройства набережной в Чурилово завершат в ноябре 2024 года

Готовность объекта благоустройства сегодня оценил врио мэра Челябинска Алексей Лошкин

Завершить первый этап благоустройства набережной Первого озера в Чурилово планируют в ноябре, все задуманное закончат в 2025 году. Как продвигается строительство, сегодня, 25 октября, проверил врио мэра Челябинска Алексей Лошкин.





Благоустройство набережной Первого озера началось в апреле этого года. Проект масштабный: тут и городской пляж, и дорожки, озеленение, спортивные площадки, и роллердром, который зимой превратится в каток. Вот только сроки исполнения контракта пришлось сдвинуть — подрядчик не успел выполнить работы, говорит и. о. главы Тракторозаводского района Татьяна Букреева. Местные жители объясняют задержку тем, что помешали дожди.





Впрочем, несмотря на ряд недоделок, набережная уже активно используется: гуляют мамы с колясками, семьи, пенсионеры, школьники.

Алексей Лошкин напомнил руководству района о поручении губернатора ускорять работы, чтобы жители успевали воспользоваться новыми объектами до снега. Врио мэра отметил, что проблемы надо замечать и исправлять сразу, как только они возникли. Чтобы не пришлось возводить набережную за два месяца, как получилось в этом году.





Работы по созданию набережной в Чурилово проводят по программе «Формирование комфортной городской среды». В микрорайоне 32 тысячи жителей. К 2027 году рядом вырастет новая школа. Так что объект благоустройства будет востребован.