Выпускники техникумов — основной кадровый потенциал промышленности Южного Урала

В учреждениях среднего профобразования качественно готовят молодых специалистов

Сегодня, 2 октября, в России отмечают День среднего профессионального образования. Это праздник студентов и преподавателей колледжей и техникумов. В Челябинской области создана одна из сильнейших в стране система подготовки специалистов, отметил губернатор Алексей Текслер.

«Наши учреждения СПО тесно взаимодействуют с предприятиями, совместно разрабатывают актуальные образовательные программы. Студенты получают практические навыки в современных лабораториях и мастерских, проходят обучение на производстве, в том числе по федеральному проекту „Профессионалитет“»,— отметил глава региона.

Выпускники южноуральских техникумов и колледжей высоко востребованы в экономике и составляют основной кадровый потенциал региональной промышленности, а также сферы услуг.

Алексей Текслер поблагодарил преподавателей за качественную подготовку молодых специалистов, а студентам пожелал карьерных успехов.

День среднего профессионального образования — праздник молодой: он был учрежден в 2022 году. Дату 2 октября выбрали потому, что в этот день в 1940-м был подписан указ «О государственных трудовых резервах», который стал отправной точкой для создания системы подготовки и распределения квалифицированных рабочих.

На сегодняшний день в Челябинской области студентов принимают свыше 90 колледжей и техникумов.