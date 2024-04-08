Промпредприятия Челябинской области войдут в кластер беспилотной авиации

Перспективы кооперации определили в ходе визита замгендиректора ФРП Башкортостана

Промышленные предприятия Челябинской области войдут во всероссийский кластер беспилотной авиации. Об этом стало известно в ходе визита заместителя генерального директора Фонда развития промышленности Республики Башкортостан в регион, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

Челябинские заводы включатся в работу кластера по созданию БПЛА, созданного в Республике Башкортостан. Предприятия региона восполнят пробелы технологической цепочки, в которой уже работают производители Рязанской и Тульской областей, а также Республики Карелии.

На Южном Урале работает 9 промышленных кластеров. С Башкортостаном, где создано 10 кластеров, много совместных интересов и точек пересечения.

«Между нами давно установились добрососедские отношения, способствующие взаимопроникновению культур и экономик. Это поддерживается на уровне руководства обоих регионов и профильных органов власти. Недавно глава челябинского Минпрома Павел Анатольевич Рыжий побывал в Уфе и пригласил республиканский ФРП обменяться опытом с южноуральскими коллегами. Челябинский Фонд развития промышленности — пример образцовой работы с производственниками по принципу единого окна, когда экспертная помощь предприятию может быть оказана и по льготным займам, и по грантам, и по нацпроекту „Производительность труда“. Как и мы, челябинский ФРП много внимания уделяет работе с кластерами. И в этом вопросе мы хотим объединить усилия», — говорит замгендиректора ФРП Башкортостана Азамат Юлгутлин.

Минпром и ФРП Челябинской области сейчас ведут активную работу с предприятиями по созданию кластера по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Башкортостане такой кластер уже функционирует.

«С коллегами из Башкортостана у нас многоплановое сотрудничество. Помимо прочего, создана совместная программа поддержки малого бизнеса, работающего в интересах крупных производственных предприятий. По ней уже профинансировано несколько проектов. А Минпромторг РФ поставил перед нами общую задачу отработать на практике новый механизм, по которому на региональные фонды можно будет возложить функционал управляющих организаций промышленных кластеров. Большой спектр работ, но, объединив усилия, я уверен, мы справимся», — говорит директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Предполагается, что результатом совместной работы регионов станет расширение числа участников кластера по созданию БПЛА.