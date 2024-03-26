Спасатели привлекли беспилотники для контроля паводка в Челябинской области

Летательные аппараты видят рыбаков и опасные ситуации на льду

Контролировать ситуации на водоемах в весенний период спасателям помогают беспилотники. С их помощью они могут обнаружить проталины, выявить опасные участки во время паводка, а также обнаружить на тонком льду людей и вовремя прийти к ним на помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«С приходом весны рыбалка на водоемах становится опасной затеей. Однако не все любители подледной „охоты“ способны вовремя оценить риски и прекратить походы к лункам. Беспилотная авиация помогает специалистам чрезвычайного ведомства предотвратить трагедии на весеннем льду»,— рассказали в ведомстве.

Спасатели настоятельно рекомендуют южноуральцам не выходить на лед и не рисковать своей жизнью. Тех, кому повезет, и он вернется на берег живым и невредимым, ждет штраф: до двух тысяч рублей придется отдать за выход на лед в тех местах, где установлены таблички «Выход на лед запрещен». А их сейчас активно ставят на всех водоемах области.