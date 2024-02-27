В ЧелГУ начнут готовить операторов беспилотников

Студенты будут осваивать аэродинамику, физику, материаловедение и принципы работы БПЛА

В колледже Челябинского государственного университета в этом году стартует набор на новую специальность «оператор беспилотных летательных аппаратов».

Обучение будет проходить в колледже ЧелГУ, а также на физическом факультете, где размещены учебные и тренажерные комплексы по управлению, сборке и программированию БПЛА. Студенты будут осваивать аэродинамику, физику, материаловедение, научатся разбираться в устройстве и принципах работы беспилотников, работать со специальными программами.

«С каждым годом востребованность операторов БПЛА растет. Беспилотники активно используются на предприятиях нефтегазового сектора, в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, картографии, геодезии и других сферах, как гражданских, так и военных», — отмечает директор колледжа ЧелГУ Марина Найн.

Поступить на новую специальность оператора беспилотных летательных аппаратов можно будет уже в этом году. На обучение принимаются школьники, окончившие 9 классов. Срок освоения программы — 3 года 10 месяцев. Обучение ведется на внебюджетной основе.