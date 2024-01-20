В 18 школах Челябинской области откроют классы по изучению беспилотников

Также в регионе появится Центр подготовки по обращению с БПЛА

Челябинская область вошла в число 30 пилотных регионов России, школы и колледжи которых в 2024 году оснастят оборудованием для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Классы по изучению и использованию БПЛА откроются в 18 школах в Челябинске, Сатке, Златоусте, Копейске, Магнитогорске и ряде других городов. А Центр подготовки по обращению с беспилотниками откроют на базе Южно-Уральского агропромышленного комплекса в Аргаяше. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Как сообщил первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов на совещании с министрами образования регионов, до 2030 года по поручению президента России нужно подготовить не менее миллиона специалистов, которые будут разбираться в беспилотниках. Для этого необходимо подготовить кадры, создать образовательные программы и оснастить школы и колледжи необходимым оборудованием.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что для участия в пилотном проекте поступило огромное количество заявок, но были выбраны 30 наиболее подготовленных регионов. В их число вошла и Челябинская область.

«Важно соединить в школе эту работу с такими предметами, как основы безопасности и защиты Родины и труд. В колледжах это направление необходимо тесно связать с проектом „Профессионалитет“. Все образовательные организации должны работать в единой системе»,— подчеркнул Сергей Кравцов.

Перед тем, как Центры и классы начнут работать, педагоги пройдут курсы по повышению квалификации. Всего в 2024 году планируется подготовить почти 2,5 тысячи преподавателей.