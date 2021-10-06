Южноуральские дзюдоисты завоевали 15 медалей на первенстве УрФО

У наших земляков в активе 4 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых наград

В Тюмени подвели итоги первенства УрФО по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет. Успешно в турнире выступили спортсмены Челябинской области, завоевавшие 15 медалей различного достоинства, в том числе 4 — высшей пробы, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

В окружных состязаниях выступили 446 юношей и девушек до 18 лет из шести субъектов РФ. Все призеры получили право бороться в начале ноября на первенстве России в Ижевске. А участники финальных поединков выполнили или подтвердили разряд «кандидат в мастера спорта».

Победительницами первенства УрФО стали Мария Безносова (48 кг) и Ева Огнивова (70 кг) из челябинской СШОР «Локомотив», а также Екатерина Алтышева (52 кг) и Канышай Нусупова (63 кг) из Магнитогорска.

Серебряные награды — на счету представителей челябинской СШОР «Юность-Метар» Александра Осинцева (73 кг) и Ивана Козленко (90 кг), а также Егора Князева из Увельского района (81 кг). Бронзу получили Игорь Сушан из Южноуральска (55 кг), учащиеся СШОР имени Григория Веричева — Всеволод Ажинов (50 кг), Александр Зубков (66 кг), Дмитрий Иргалин (73 кг) и Тимур Миндеев (81 кг), Глеб Кадочников (90 кг, «Локомотив»), Виктория Гафарова из Кунашака (48 кг), Карина Чернаткина из Магнитогорска (63 кг).

«Очень приятно, что многие дети пришли из возрастной группы до 15 лет. За счет того что они участвовали в тренировочных мероприятиях с более старшими спортсменами, сумели проявить себя, интересно смотрелись на татами. Сейчас у команды Урала сбалансированный состав, в который входят спортсмены из всех субъектов УрФО. Все это дает нам возможность сформировать хорошую и сильную команду, которую мы выставим на первенство России в Ижевске», — отметил представитель Федерации дзюдо России по Уральскому федеральному округу, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Юрий Степкин.

Подготовили обладательниц наград высшей пробы Юрий Ермаков, Андрей Морозов и Сергей Щербинин. Руководил командой южноуральских дзюдоистов старший тренер юношеской сборной Челябинской области, мастер спорта России международного класса Сергей Лепихин.