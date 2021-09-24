Проезд в маршрутках Магнитогорска подорожает до 30 рублей

Новая цена начнет действовать уже на днях

В Магнитогорске дорожает проезд в маршрутных такси. С 25 и 27 сентября (в зависимости от перевозчика) горожанам придется платить не 25 рублей, а уже 30. Информацией о повышении стоимости жители Магнитогорска делятся в социальных сетях.





Ранее о подорожании проезда в маршрутках говорили в марте этого года. Тогда сообщилось, что цена вырастет с 25 до 28 рублей. Однако весеннего изменения стоимости не было. До этого в Магнитогорске проезд дорожал в феврале 2017 года — с 20 рублей до 25. Среди причин повышения стоимости — рост цен на бензин и газ, запчасти и ремонт.

В мэрии города сообщили, что согласно федеральному закону пассажирские перевозки подразделяются на две группы — по регулируемым и нерегулируемым тарифам. В первом случае стоимость проезда устанавливает администрация с предоставлением всех льгот, во втором перевозчик — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

«Маршрутные транспортные средства в Магнитогорске работают по нерегулируемым тарифам. Муниципалитет заключает соглашение с перевозчиками о перевозке пассажиров, а также определяет маршруты, согласно которым будут ездить водители. Стоимость проезда перевозчики устанавливают самостоятельно, руководствуясь экономической целесообразностью, и могут изменять ее по своему усмотрению. Повлиять на изменение стоимости проезда в маршрутных транспортных средствах может исключительно Федеральная антимонопольная служба. Но администрация города проводит консультационные и организационные совещания с перевозчиками с целью минимизации роста тарифа», — прокомментировал начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации Магнитогорска Кирилл Шумов.

По регулируемым городской мэрией тарифам работают трамваи и автобусы № 4 и № 59. В них стоимость проезда составляет 20 рублей. Эти транспортные средства администрация называет альтернативой тем, кто не доволен подорожанием маршруток.