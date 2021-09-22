В Магнитогорске женщина придумала аферу для получения наследства умершего сожителя

Обвиняемая подделала договоры займов и пыталась взыскать 7 млн рублей через суд

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении жительницы Магнитогорска и ее подельницы. Женщин обвиняют в мошенничестве и фальсификации документов. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, одна из обвиняемых, понимая после смерти сожителя, что законных оснований на его наследство она не имеет, придумала хитрый план. Вместе с подельницей она изготовила фиктивные договоры займов на 7 миллионов рублей — якобы умерший при жизни взял в долг у третьих лиц. После этого обвиняемая направила в суд исковые заявления на получение денег из наследственного фонда.

«В ходе судебного заседания выяснилось, что документы оказались подложными. В отношении женщин были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“), части 1 статьи 303 УК РФ („Фальсификация доказательств по гражданскому делу“)», — рассказали в региональном СУ СКР.

Рассмотрение уголовного дела окончено и передано в суд.