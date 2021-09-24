В Магнитогорске завершили благоустройство парка «Южный»

Результат оценил глава города Сергей Бердников

В Магнитогорске завершено строительство и благоустройство парка в южной части города. Мэр Сергей Бердников прогулялся по общественной территории и отметил, что за лето сделано все, что планировалось в этом году, сообщили накануне, 23 сентября, в пресс-службе городской администрации.

В парке «Южный», размер территории которого составляет более семи гектаров, заасфальтирована площадь, обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, проведено освещение, сделаны парковочные карманы, установлены урны, скамейки и малые архитектурные формы. Зимой там планируют построить ледяной городок и установить большую новогоднюю елку.

«Еще один важный этап благоустройства парка — озеленение. В этом году здесь запланирована осенняя посадка. Будет высажено более 400 деревьев — это клен остролистный, тополь пирамидальный, калина бульденеж и ива ломкая, а также появится более четырех тысяч кустарников — пузыреплодник красный, желтый и спирея Вангутта»,— уточняют в пресс-службе администрации.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников, прогуливаясь по парку, отметил, что за лето была проделана большая работа и реализовано все, что было задумано.

«Трудно переоценить значимость этого места. То, что парк будет пользоваться большим спросом, — это однозначно. Когда мы его строили, мы контролировали процесс и видели, что люди начали гулять здесь, как только у них появилась возможность для этого. У нас есть представление о том, как парк должен выглядеть через пару лет. Мы продолжим развивать эту территорию: каждый год будем благоустраивать, наполнять всевозможными объектами»,— сказал глава города.

Также Сергей Бердников призвал горожан беречь парк и уважать чужой труд, а также отметил, что в парке обязательно будет работать охрана.

Напомним, в 2020 году в рейтинговом голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» за благоустройство парка «Южный» проголосовало 3713 магнитогорцев — самое больше количество горожан, принявших участие в голосовании. Работы начались весной этого года, завершить их подрядчик планировал 30 сентября 2021 года.