В Челябинской области возбудили очередное дело о продаже нелегального алкоголя

По версии следствия, мужчина торговал в частном доме

В Саткинском районе пресечена торговля табаком и спиртными напитками без лицензии. Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Выяснилось, что подозреваемый реализовывал алкоголь и сигареты прямо в частном доме.

«Сотрудники полиции изъяли 3300 пачек немаркированных табачных изделий и 400 бутылок водки. Кроме того, для будущего производства было заготовлено 40 литров спиртосодержащей жидкости на сумму боле 500 тысяч рублей», — сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Чебаркульском районе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству алкоголя.