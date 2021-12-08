«В психологии волшебной таблетки не бывает»

Семейный психолог Татьяна Помрясина о том, как онлайн-курсы и тренинги могут лишь усугубить проблемы

В «Инстаграме», YouTube-каналах и в мессенджерах — десятки и даже сотни курсов новоявленных психологов на темы личностного роста, отношений, семьи, карьеры и пр., и пр. А есть еще и школы психологии, которые выдают сертификат специалиста уже через три месяца обучения. Семейный психолог Татьяна Помрясина уверена, что освоить профессию за такой короткий срок невозможно, а обилие курсов и тренингов лишь усугубляет проблемы личности. Мнением об этом она поделилась с ИА «Первое областное».

Выучиться на психолога можно за 1,5 года. Точнее, переквалифицироваться. Это одна из возможных легальных вариаций получения профессии за короткое время. Трехмесячные онлайн-курсы меня не просто смущают, а вызывают серьезное волнение. Мы порой одну книгу изучаем три месяца, а тут предлагают за это время освоить специальность и помогать людям? Это даже не сомнительно, это невозможно. Такие курсы рассчитаны на людей, которые сами нуждаются в терапии, но стесняются обратиться к специалисту, выбирая «гениальный» путь — самим стать психологом. Только личная жизнь от этого не поменяется. Знания не делают нас счастливыми. Только проработка предыдущего опыта, травм поможет продвинуться в верном направлении. И это долгая работа.

Курсы личностного роста, курсы по отношениям и прочее могут только подсветить проблему и помочь понять, над чем вам нужно работать. Но люди ищут волшебной таблетки — а в психологии такого не бывает. «Помогу за один сеанс» — это обыкновенное жульничество. Вебинаров тьма. Получается такая обманка — информации вроде бы много, а в опыт она не превращается. Кажется, что ты знаешь достаточно, а жизнь не меняется: здесь походил послушал, там что-то урвал и прочитал, но воз и ныне там. За этим следует разочарование, фрустрация и даже депрессия. Нарастает напряжение, и человек просто перегорает. Поэтому я рекомендую такое «правило электрика» — из четырех конфорок на плите оставляйте рабочими только две. Так и в жизни. Определите для себя две цели на день/месяц/год и двигайтесь к ним, все остальное — убираем, откладываем. Оставляем по этим важным темам, например, два чата, читаем две книги. Тогда информация не пролетает мимо вас и ваших ушей как фанера над Парижем, а усваивается и применяется в жизни.

Если вы хотите поработать с психологом — то посещайте специалиста лично. Это безапелляционно. Да, придется вложиться и по времени, и финансово, но поработать год. Да, немало. Но этот год поможет вам на десятилетия вперед. Уверена, собственную жизнь вы увидите под иным, непривычным для вас углом и позитивные изменения тоже не заставят себя ждать.