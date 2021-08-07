Сборная России по водному поло уступила в матче за бронзу на Олимпийских играх в Токио

Наша команда уступила соперницам из Венгрии — 9:11

Сегодня на Олимпиаде-2021 в Токио ватерполистки сборной России не смогли завоевать бронзовые медали, уступив в матче за третье место Венгрии (9:11). В составе нашей команды за чертой призеров оказались три ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.

На групповом этапе эти команды уже встречались друг с другом. В напряженном и равном поединке россиянки в последней атаке забросили мяч, сравняв счет за 7 секунд до финальной сирены (10:10).

Поединок за бронзовые медали олимпийского турнира также получился очень сложным и напряженным для обеих сборных. По ходу игры преимущество неоднократно переходило от одной команды к другой. Первый период соперники осторожно провели в обороне, завершив его со счетом 2:2, а во втором венгерки сумели лучше проявить себя в атаке, доведя преимущество в «+3» мяча.

Тем не менее, россиянкам удалось выровнять игру и сократить разрыв в счете, а под занавес третьего периода и вовсе выйти вперед 8:7. Ключевые события в матче произошли до 3 минуты до финального свистка при счете 9:9 венгеркам удалось выйти вперед. Соперницы стали играть по счету, стараясь удержать преимущество. За минуту до конца поединка наша команда дважды имела возможность сравнять счет, однако броски Сержантовой и Глызиной были неточными. Сняв вратаря на полевого игрока, россиянки пошли всей командой вперед и пропустили — голкипер венгерок забила мяч в пустые ворота, сняв вопросы о победителе — 11:9 не в нашу пользу.

Напомним, на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером. В матче за 3-е место наша команда также встретилась с соперницами из Венгрии. Основное время матча не выявило победителя (12:12), а в серии послематчевых пенальти россиянки оказались сильней (7:6). В составе российской команды призерами Олимпиады стали две ватерполистки «Динамо-Уралочка» из Златоуста Эльвина Каримова и Ольга Горбунова.