Концлагерь или спасение: в челябинском парке щенки долгое время жили в закрытом сарае

Замок с двери снят, но спор решить не удалось

Воскресный день 8 августа омрачила новость: «‎В парке Гагарина два щенка заперты в сарае, как в концлагере! Будем доставать. Нужны журналисты, полиция уже едет». Корреспондент ИА «‎Первое областное» побывал на месте событий и попытался разобраться в ситуации.

Автор сообщения о запертых щенках — Игорь Савельев, заместитель проректора ЮУрГУ и общественный представитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карена Даллакяна. Мужчина стоял, прислонившись к ветхому деревянному сарайчику. Спиной он закрывал запертую на замок дверь. За ней — щенки. Их присутствие в сарае отчетливо слышно снаружи: животные скулят. По словам Савельева, щенков в сарай «‎заточила» некая Виктория Пихуля, волонтер-зоозащитник.

«‎Весь июнь собаки содержались в таком виде: в жару на грязных тряпках в разваливающемся сарае. Виктория отлавливает бездомных щенков по всему парку Гагарина и бесконтрольно раздает их посетителям парка. Пристраиваемых щенят она сутки держит в тесной клетке — в одной по несколько животных. Раздает часа три в день, а кого люди не захотели брать, она селит в этот сарай», — рассказывает Игорь Савельев.

Игорь живет неподалеку от парка и часто видит бродячих собак, которых нередко подкармливает. Цель Виктории мужчина разделяет, однако средства считает недопустимыми.

«Она отлавливает кормящих собак и забирает их на стерилизацию. Уже через час после операции спокойно выбрасывает их на траву, а сама сидит в машине и смотрит на действия животного: отойдет — не отойдет. Она заявляет, что так она заботится о природе, что лучше так, чем их будут ловить непонятно кто. На самом деле одни убивают просто так, а другие держат в сараях — такая же смерть, но медленнее и мучительнее», — делится впечатлениями Савельев.

Позиция мужчины однозначная: полиция должна приехать, зафиксировать факт жестокого обращения с животными, а Викторию наказать.





Как раз в этот момент на месте оказалась представительница второй стороны конфликта — распорядительница сарая со щенками Виктория Пихуля. Первое, что удалось выяснить, — девушка постройкой не владеет. По словам зоозащитницы, в парке орудует банда догхантеров — людей, убивающих собак ради веселья. Единственный способ, найденный неравнодушной Викторией, чтобы спасти животных, которых удалось поймать, но не получилось раздать прохожим, — прятать их. Содержать собачек дома у нее возможности нет, а вот сарай в лесу вроде бы казался бесхозным. Да, внутри какие-то доски, но здесь явно давно никто не появлялся. Было решено: на дверь повесить замок, за дверью спасти щенят от догхантеров.

«Основная претензия Игоря в том, что собаки закрыты на замок. Он согласен с тем, что я им помогаю, но, по его мнению, нужно открыть дверь, чтобы щенки могли выходить. Это глупо: в районе действительно есть группа людей, убивающих собак, которые смогут без труда проникнуть в открытый сарай, а дверь с замком хотя бы на время их задержит. К сожалению, это максимум, который я могу дать», — говорит Виктория.

«Касательно схемы отлова, стерилизации и скорого возвращения на волю — действительно есть такая. Клиника отдает собаку не раньше, чем та полностью отходит от наркоза, ну а дальше она вполне дееспособна. А насчет того, что я слежу за страданиями собак из машины: у меня и машины-то нет, в клинику я вожу собак на такси», — отвечает девушка на недовольство Игоря.

Виктория достала ключ и направилась к постройке, но путь преградил Игорь: «Ждем полицию, пусть они тоже посмотрят». Однако спустя несколько минут ожидания сам предложил решение: двух щенков из сарая он заберет к себе домой на передержку. Там они будут жить, пока он, совместно с Викторией, будет заниматься поиском новых хозяев. Девушка согласилась, добавив усталое: «Ну наконец-то. Нет бы сразу это сказать, а не ждать три часа».

Замок щелкнул, дверь распахнулась. Внутри — два маленьких щенка: мальчик и девочка. Сарай темный, но сухой: крыша прочная, что очень кстати в такую дождливую погоду, как сегодня.





Прибывшие лишь к этому моменту сотрудники полиции, которых вызывал Игорь, казались несколько растерянными — с чем тут вообще работать: собак-то вроде домой забирают. Записали в протокол показания сторон и уехали. Игорь Савельев повел собак в новый, пусть и временный, дом.

После отъезда Савельева Виктория Пихуля предложила показать места, где живут бездомные собаки, еще не пойманные ею. По словам девушки, негодование ее оппонента необоснованное. Бесконтрольно плодящиеся в парке собаки живут в ужасных условиях, являясь при этом легкой мишенью для живодеров. Она же, стерилизуя взрослых собак и спасая в сарае щенят, которых удалось поймать, делает хоть что-то.

Час прогулки по лесу не прошел даром: мы нашли место обитания животных. Да не одно, а целых два, в нескольких десятках метров друг от друга. Оба представляют собой грязные норы под упавшими деревьями, накрытые резиновыми накидками, которые принесли неравнодушные люди. В норе жались друг к другу самые нерешительные и трусливые щенки. Остальные, услышав наши шаги, убежали. Метрах в пяти лаяла собака-мать. Ближе она не подходила: хоть за потомство и переживала, но страх перед людьми, вселенный догхантерами, оказался сильнее.





«Мы попробуем разобраться в этой ситуации, подключим полицию, однако, на мой взгляд, в данном случае доказать жестокое обращение с животными крайне сложно. Соответствующие изменения в законодательстве не так давно приняли на федеральном уровне, но полностью рабочим закон так и не стал», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.