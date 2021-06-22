Автомобилистам на заметку: трассу M-4 «Дон» обеспечат скоростным интернетом

Высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь будет доступна на всех участках трассы М-4 «Дон» и в близлежащих населенных пунктах

«МегаФон» построит и модернизирует более 200 базовых станций вдоль автодороги общей протяженностью 1543 км.

Работы на трассе М-4 «Дон» пройдут в два этапа: в 2021 году в дополнение к существующей инфраструктуре компании планируется строительство и модернизация 50 базовых станций, а до конца 2022 года — более 150. Новые объекты появятся на территориях Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, а также в Краснодарском крае и Адыгее.

Помимо улучшения голосового соединения особое внимание будет уделяться покрытию сети 4G, которое после завершения строительства увеличится на 1297 км. Абоненты смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры со скоростью передачи данных до 70 Мбит/с. Высокоскоростной мобильный интернет будет полезен как абонентам, так и бизнесу, например позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог.

«Бесперебойная связь на трассе — это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. Ежедневный пассажиропоток на трассе М-4 составляет более 80 тыс. человек, и наша задача обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населенных пунктах, находящихся вблизи трассы», — отмечает директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко.

Абоненты «МегаФона» активно пользуются мобильными сервисами в дороге. В 2021 году общая длительность звонков на трассе М-4 «Дон» составляет в среднем более 15 тыс. часов в день. Также абоненты активно используют мобильный интернет и приложения: более 40% всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok, также популярен в дороге сервис «МегаФон ТВ».

«МегаФон» имеет большой опыт по созданию телекоммуникационной инфраструктуры вдоль трасс. В 2020 году было завершено строительство около 100 дополнительных базовых станций в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях на скоростной автодороге М-11 «Нева» протяженностью 680 км. Кроме того, в июне на Петербургском международном экономическом форуме «МегаФон» и «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва — Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.