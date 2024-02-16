Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод» и пообщался с рабочими предприятия

Глава государства сделал несколько важных заявлений

Президент РФ Владимир Путин посетил научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») в Нижнем Тагиле Свердловской области. Глава государства осмотрел уже работающий цех изготовления трансмиссий № 115, построенный с нуля и оснащенный всем необходимым. На предприятии президент пообщался с рабочими и заявил, что после 2025 года будет продлена программа «Молодая семья». В поездке Владимира Путина сопровождали заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Об этом сообщает пресс-служба полпреда. Пояснения давал генеральный директор завода Александр Потапов.





Цех № 115 обеспечивает все виды механической обработки — на токарных, фрезерных и зубообрабатывающих программных станках. Это позволяет проводить полный цикл изготовления деталей любой трансмиссии. Кроме деталей для спецтехники в новом цехе планируют изготавливать гражданскую продукцию.





Владимир Путин осмотрел также сборочный цех № 130 — танковый конвейер. Президенту рассказали о монтаже различных систем боевых машин и показали продукцию, готовую для отправки в войска. «Уралвагонзавод» является единственным производителем новых танков для Вооруженных сил России — Т-14 «Армата», Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М, а также боевых машин поддержки танков и бронированных инженерных машин. На танки устанавливают дизельные двигатели, произведенные на «ЧТЗ-Уралтраке» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Владимир Путин назвал танк Т-90М лучшим в мире, подчеркнув, что о его превосходстве говорят не только российские военные, это признает даже противник.





«Нужна новая современная техника, в том числе вот такие машины, которые вы делаете, — Т-90 „Прорыв“, лучший танк в мире. Вот без всякого преувеличения — и ребята наши говорят, танкисты, да и противник тоже признает — лучшая машина в мире. Надо ее развивать, надо будет думать о новых поколениях техники. И инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня. Поэтому заказами точно все предприятия ОПК будут обеспечены»,— подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства пообщался с работниками «Уралвагонзавода». Владимир Путин отметил, что программа «Молодая семья» востребована и будет продлена после 2025 года. По ее условиям супругам до 35 лет выдается субсидия в размере 30% или 35% от стоимости жилья. Президент обозначил среднесрочные перспективы развития оборонно-промышленного комплекса. Сейчас наиболее остро стоят задачи, связанные с проведением специальной военной операции, однако направление гражданской продукции так же актуально, и объемы выпуска таких изделий будут увеличиваться.





«Что касается „оборонки“, нам нужно обеспечить потребности сегодняшнего дня и нам нужно восстановить все наши стратегические резервы. Поэтому для чисто оборонного комплекса работы более чем достаточно. В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие год-полтора. <...> Речь не только о военной технике. Уже сейчас где-то под 25% в среднем по отрасли ОПК предприятия оборонно-промышленного комплекса выпускают продукцию гражданского назначения. И в структуре производства объем этой гражданской техники будет возрастать, причем на предприятиях ОПК она не примитивная, это не просто ложки, вилки, тарелки, это тоже высокотехнологичная техника. По этому направлению, по „гражданке“, тоже много будет и работы, и интересных заказов»,— отметил президент.

Владимир Путин поддержал несколько инициатив работников «Уралвагонзавода». В частности, согласился с предложением дополнить школьную программу экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи, одобрил идею учреждения государственной награды для трудовых династий и проведения конкурсов среди рабочих. Кроме того, президент распорядился выделить 400 миллионов рублей техникумам, которые готовят кадры для «Уралвагонзавода».





Добавим, в рамках визита в Свердловскую область Владимир Путин провел совещание о развитии высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Этот проект предполагается сделать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. В частности, строительство такой линии возможно от Москвы до Екатеринбурга, а также Рязани, Казани, Адлера и Минска. Производство высокоскоростных поездов может быть запущено на предприятии «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма), где уже выпускают составы «Ласточка». Такие поезда курсируют между Челябинском и Магнитогорском.