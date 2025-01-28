Премией правительства РФ за качество отмечены два предприятия Челябинской области

Промышленники показали высокий уровень ответственности в работе

Приборостроительный завод имени К. А. Володина в Трехгорном и производственное объединение «Трек» в Миассе получили премию правительства РФ в области качества по итогам 2024 года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Завод вошел в число победителей в категории предприятий с численностью сотрудников более одной тысячи человек. Производственное объединение отметили в категории компаний, в которых работает не более 250 сотрудников.

«Премия правительства — высшая награда за достижение высокого качества процессов управления в организациях страны, внедрение инноваций, повышение производительности труда, достижение делового совершенства и внимания к потребителям продукции и услуг», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Победители определяются на основе экспертной оценки. Премия вручается предприятиям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

«Происходит диагностика и оценка эффективности бизнес-процессов. Сначала на предприятии самостоятельно анализируют свою деятельность. Потом, если компания проходит на следующий этап, приезжают местные аудиторы, которые все проверяют. С каждым годом все больше предприятий подают заявки на участие. В этой премии нет проигравших. Все получают рекомендации по точкам роста, чтобы повысить эффективность», — рассказывал ИА «Первое областное» заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов.

Премию правительства РФ в области качества по итогам 2023 года получал Челябинский механический завод. Он был единственным представителем региона. Напомним, что челябинские краны помогли построить новый зимовочный комплекс российской станции «Восток» в Антарктиде.