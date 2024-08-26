Антон Куканов: «В Челябинской области есть шесть товаров со Знаком качества»

Исследования продуктов проводят в аккредитованных лабораториях

Пятиугольник на этикетке означает, что этот продукт или изделие качественное. Это знают многие еще с советских времен. Знак качества присуждает Роскачество. Организация проводит множество исследований самых разных товаров. Как происходит оценка, что дает знак производителям и какие продукты, произведенные в Челябинской области, имеют высокое звание? Об этом журналист ИА «Первое областное» поговорил с заместителем руководителя Роскачества Антоном Кукановым.

— В Челябинской области много ли товаров имеют Знак качества, который присуждает Роскачество? Какие компании выпускают больше всего такой продукции?

— Очень приятно, что в Челябинской области есть шесть товаров со Знаком качества. Абсолютный лидер — «Союзпищепром», у которого четыре Знака качества. Его получили мука, макаронные изделия, гречневая крупа. У «Ситно» Знак качества за муку, а у «Южуралкондитера» — за шоколадные вафли. Это не рекордные показатели, но шесть знаков для субъекта — это неплохо, учитывая, что всего мы дали почти 260 Знаков качества. Их и не может быть много, потому что награждаются лучшие товары. Конечно, хотелось бы, чтобы в Челябинской области их было больше, и я надеюсь, что производители над этим работают.

— Знаки качества выдаются именно производителям продуктов питания?

— Знаки качества могут выдаваться любой потребительской продукции. Мы формируем график исследований и перечень категорий на год вперед, как раз в августе-сентябре. Передаем его на согласование в Минпромторг и затем приступаем к исследованиям. В среднем почти 50 исследований в год, каждую неделю. Большая часть — это пищевые продукты, готовая еда, но также есть и изделия легкой промышленности. Например, школьную форму ежегодно исследуем.

Когда приступаем к конкретному исследованию, наш департамент аналитики определяет, что представлено на рынке, какие есть потребительские предпочтения, мифы. На эти вопросы мы должны дать ответы. Если понимаем, что исследование не даст ответов, в работу его не берем. Как правило, на этом этапе формируется список товаров. Они должны продаваться не в одной местной лавке, а быть широко представлены. Региональные органы власти каждый год дают нам рекомендации, какие товары стоит исследовать.

— Можно сказать, что Знак качества не только отражает качество продукции, но и говорит о том, что продукт продается по всей стране?

— Да, крупная география продаж. Но есть примеры, когда Знак качества получала нишевая продукция.

— Исследования проходят в лаборатории в Москве?

— Мы сотрудничаем с аккредитованными лабораториями, проводим межлабораторные испытания. Важно, чтобы лаборатории были как можно в большем количестве регионов, потому что это упрощает и удешевляет логистику товаров. И мы с большей вероятностью можем включить товары региона в исследования. В Челябинске у нас есть одна аккредитованная лаборатория. Если их будет больше, будет лучше.

— А исследования одновременно проводятся? Например, и в Челябинске, и в Москве одновременно крупы исследуют.

— Все идет параллельно. Но есть сложные с точки зрения количества торговых марок исследования. Мы исследовали воду, было почти 200 наименований. Было задействовано большое количество регионов, лабораторий и покупателей. Мы покупаем товары как обычные люди, не уведомляем предприятия или магазины.





— Что производителям дает Знак качества? Какую-то поддержку вы оказываете им?

— Важно отметить, что наш знак — это соответствие не только ГОСТам, но и опережающим требованиям. Наши задачи — сформировать класс осознанных потребителей, чтобы они задумывались о том, что покупают, а также продвигать товары, которые получили Знак качества. По замерам, после нанесения знака на упаковку продажи в среднем вырастают на 30%. Это самый главный плюс для производителей. По исследованиям центра «Ромир», почти у 80% россиян Знак качества вызывает доверие, а знают его 50% граждан. У нас есть и преемственность, ведь многие помнят советский знак качества — пятиугольник. Другие исследования говорят о том, что человек готов даже немного переплатить, если он точно знает, что товар качественный.

Результаты наших исследований публикуются на сайте. Мы рассказываем о них и в социальных сетях, мессенджерах, СМИ. Товары со Знаком качества попадают в каталог «Сделано в России». Мы помогаем производителям с экспортом продукции, даются субсидии на экспортный сертификат. Китайцы любят именно товары со Знаками качества. Проводим промоакции с торговыми сетями, выделяя на полках продукцию со Знаком качества. А «Магнит» учитывает наши исследования, заменяя ими внутренний аудит. Кстати, мы также развенчиваем мифы, что собственные торговые марки магазинов — это плохая продукция. Многие такие товары получают Знак качества, хотя они и дешевые.

— Производители, которые получили Знак качества, потом подтверждают право обладания им?

— Да, обязательно. Знак качества дается не бессрочно, а на три года. Потом проводится контроль, и если все хорошо, действие знака продлевается. Но мы проверяем как минимум раз в год такие товары, иногда и чаще, если есть жалобы потребителей. Бывало, что отзывали Знак качества.

— Как производители реагируют на проверку? Кто не прошел ее, вступают в конфликты, судятся или стараются улучшить качество?

— Производители понимают, что качество продукции важно, поэтому стараются исправить ситуацию. Отчитываются, что приняли меры. Они это в любом случае должны будут сделать, потому что результаты исследований мы передаем в контрольно-надзорные органы. Об улучшениях мы тоже громко говорим, так что это полезно для компаний.

— Премия правительства в области качества — это отдельный проект?

— Да. Происходит диагностика и оценка эффективности бизнес-процессов. Сначала на предприятии самостоятельно анализируют свою деятельность. Потом, если компания проходит на следующий этап, приезжают местные аудиторы, которые все проверяют. С каждым годом все больше предприятий подают заявки на участие. В этой премии нет проигравших. Все получают рекомендации по точкам роста, чтобы повысить эффективность. Ежегодно 12 предприятиям присуждаем премию в номинациях по численности работников.

Есть интересный случай, когда на диагностику бизнес-процессов заявлялись морг и психбольница. В основном участвуют промышленные предприятия, но и бюджетные учреждения тоже приходят. Есть и агропромышленные предприятия. Через диагностику всего прошло почти пять тысяч предприятий. В Челябинской области восемь лауреатов и девять дипломантов. Регион очень активен, это приятно. Сейчас занимает седьмое место среди всех субъектов по количеству лауреатов-дипломантов. Итоги премии за 2024 год подведем в марте 2025-го. Знак премии используют в рекламе, это имиджевая составляющая бизнеса.

— Поговорим о других видах сертификации. У вас есть знаки «органик», «халяль». Много в Челябинской области таких продуктов?

— Органическая и «зеленая» продукция в целом схожи. Мы развиваем этот рынок вместе с министерством сельского хозяйства РФ, доносим до производителей важность этой темы. Если товар получает органический знак, это делает его премиальным, что влияет на продажи. Маркетинговый инструмент. Распространенная ситуация, когда производитель пишет на этикетке «био», «натуральный», «эко», хотя товар на самом деле таким не является. Органическим может называться только тот товар, который прошел соответствующие сертификации, и ему присвоен знак. Зная, как он выглядит, можно отличить качественный товар.

Что касается халяля, это важное направление как с точки зрения экспорта, так и для внутреннего рынка. У нас больше 20 миллионов мусульман. Причем и представители других конфессий, видя знак, воспринимают продукт как более качественный. На мясном предприятии, где выпускают халяль, должен быть специальный забойщик, нужно учитывать соседство с другими продуктами, есть и правила перевозки и хранения. Мы ведем образовательную деятельность с торговыми сетями по таким вопросам. Но халяльным может быть и шоколад. Наши сертификаты на халяль признаны в странах Персидского залива. Там такая продукция из России пользуется спросом. В Челябинской области пока что нет предприятий с сертификатами «халяль» или «органик». Но три заявки поданы на сертификацию «органик». Компании работают с зерном.