Челябинский механический завод получил премию правительства РФ в области качества

Всего награды удостоилось 12 предприятий страны

Челябинскому механическому заводу присудили премию правительства Российской Федерации 2023 года в области качества. Распоряжение за подписью председателя Михаила Мишустина появилось на сайте правительства.

Премию присуждают за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. ОАО «Челябинский механический завод» получил свою награду в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек. Всего высоких наград удостоены 12 российских организаций в сфере здравоохранения, образования, металлургии, машиностроения, нефтегазовой промышленности и оптовой торговли.

«Премия правительства в области качества учреждена в 1996 году. Лауреаты получают диплом правительства, стеклянную стелу с изображением эмблемы качества и Дома Правительства, а также право использовать символику премии в своих рекламных материалах», — пояснили на сайте ведомства.

ЧМЗ производит автомобильные, гусеничные и специальные краны. Марка «Челябинец» занимает лидирующие позиции на отечественном рынке в сегменте автомобильных кранов повышенной проходимости.