Представители НКО обсудят в Челябинске развитие коммуникаций

За два дня участники конференции поделятся опытом работы

В Челябинске 17 и 18 апреля будет проходить межрегиональная конференция «Авангард». На ней обсудят работу в некоммерческом секторе экономики, в частности развитие и совершенствование коммуникаций. Ожидается участие более 100 представителей НКО из пяти регионов УрФО и более 10 экспертов в сфере поддержки таких организаций. Об этом сообщает организатор конференции — Центр развития социально-культурных инициатив и благотворительности «Благосфера». Мероприятие проведут при поддержке правительства Челябинской области и Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Во время конференции организуют семинары, мастер-классы, обучающие сессии, групповые динамики и экскурсии. В программе значатся быстрые свидания, обсуждения стратегий коммуникаций НКО и работы в социальных сетях, общение с коллегами, сессия по планированию медиаконтента, часы саморазвития, музыкальный ретрит, разбор полетов и настольная игра. Участники конференции посетят челябинский фонд продовольствия «Русь», Исторический музей Южного Урала, студенческое пространство «Наш этаж» и Дом молодежных НКО на территории ЮУрГУ. Организаторы уверены, что такая насыщенная программа поможет развитию профессиональных компетенций в сфере коммуникационных технологий.

«Сотрудники, отвечающие в НКО за коммуникации, по сути, всегда находятся в авангарде некоммерческого сектора. От них в первую очередь зависит как имидж всего сектора, формирование доверия к нему, так и образ конкретной НКО, ее ресурсы и сторонники. Конференция „Авангард“ — возможность встретиться на профессиональной площадке по коммуникациям на региональном уровне, обсудить актуальные тренды и инструменты, получить консультации от специалистов, завести новые контакты», — отмечают организаторы.

Конференция «Авангард» является передвижной, появилась в 2022 году. Она ежегодно проходит в разных регионах России. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.